Украина 22 января 2021, 12:30 Трубин — о звании лучшего игрока года в Шахтере: Привык мало говорить и много работать Голкипер "горняков" поблагодарил фанатов донецкого клуба. Анатолий Трубин, ФК Шахтер 22 января 2021, 12:30 Вратарь Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал признание его лучшим игроков донецкого клуба в 2020-м году по версии болельщиков. "Спасибо за доверие и аванс! Привык мало говорить и много работать. Поэтому благодарность каждому из вас буду выражать игрой на поле", – написал Трубин в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anatoliy Trubin🦁8️⃣1️⃣ (@anatoliytrubin81) Ранее главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поздравил голкипера Анатолия Трубина со званием лучшего игрока года по версии болельщиков. Люди Анатолий Трубин Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте