Украина

Голкипер "горняков" поблагодарил фанатов донецкого клуба.

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал признание его лучшим игроков донецкого клуба в 2020-м году по версии болельщиков.

"Спасибо за доверие и аванс!

Привык мало говорить и много работать. Поэтому благодарность каждому из вас буду выражать игрой на поле", – написал Трубин в своем Instagram.

Ранее главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поздравил голкипера Анатолия Трубина со званием лучшего игрока года по версии болельщиков.