Другое

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ По информации СМИ, Шахтер готов побороться за Алекса Тейшейру с Астон Виллой и Бенфикой.

Человек красиво расписал ситуацию👇

⚽ Фрэнка Лампарда уволили из Челси с худшей статистикой в АПЛ среди всех тренеров эпохи Романа Абрамовича.

⚽ Владелец лондонского Челси Роман Абрамович прокомментировал увольнение Фрэнка Лампарда с поста главного тренера "пенсионеров": "Я очень уважаю Лампарда, но пришло время сменить тренера".

И смешно, и грустно😢

⚽ Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал об игровой форме полузащитника Гарета Бэйла: "Я не готов давать ему игровое время".

Похоже, Мадрид окончательно выпал из списка👇

⚽ К слову, Фрэнку Лампарду не предоставили возможность попрощаться с командой после увольнения с поста главного тренера Челси.

⚽ Ибрагимовича удалили в матче против Интера — первую желтую он получил за стычку с Лукаку.

И это не шутка😂

⚽ Алехандро Гомес представлен в качестве игрока Севильи.

Так вот чего в Харькове на самом деле не хватало🙁

⚽ Нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев рассказал о своем отношении к алкоголю: "Сколько было выпито за карьеру? Люди столько борща не съели".

⚽ Нападающий Барселоны Лионель Месси, которого активно сватают в ПСЖ, изучает французский язык. Об этом сообщил журналист Canal+ Жоффре Гаретье.

Минай готовит второе громкое подписание за два трансферных окна?😱

Преподаватель французского мог воспринять это как намек, но его ожидало разочарование...

⚽ На прошлой наделе мы подготовили для вас материал о лучших футболистах, которые предстоящим летом рискуют стать свободными агентами. По каждому игроку мы предоставили статистику, ориентировочную стоимость (в евро) и многое другое.

Один ершик = 700 евро? Курс же не изменился?🤔

⚽ Месут Озил взял нестандартный номер в Фенербахче.

Ну нет... То число вряд ли можно нанести на футболку💲💲💲

⚽ Нападающий Александр Кокорин оформил свой трансфер в Фиорентину.

🍻👊🔒

⚽ Вице-капитан Зари Виталий Вернидуб рассказал, как в клубе проводят свободное время на сборах в Турции: "По картам главные Юрченко, Иванисеня, Цыганикс. Они выигрывают, забирают деньги у детей".

С вас бы получился неплохой ютубер, снимающий расследования👍

⚽ Защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе был всячески оскорблен фанатами после поражения от Шеффилд Юнайтед, в том числе и на почве расовой дискриминации.

Как минимум, звучит довольно обидно😒

⚽ Лукаку дисквалифицировали за стычку с Ибрагимовичем на полуфинал Кубка Италии против Ювентуса.

⚽ На нашем сайте вышел перевод материала The Athletic о воспитаннике Арсенала Тайрелле Робинсоне, которого осудили на 3,5 года за педофилию.

Немного политического юмора👇

⚽ Реал Мадрид не верит, что другой клуб предложит Рамосу лучшие условия.

В Петрово уже снег растаял?😨

⚽ Юрген Клопп контактирует с окружением Килиана Мбаппе, о чем сообщает Canal +.

Не волнуйтесь, скоро будет вам хлопец из Престона🔥

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.