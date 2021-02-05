Италия

"Россонерри" планируют подписать трех футболистов.

Милан определился с тремя игроками, которых клуб хочет подписать в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Corriere dello Sport., "дьяволам", в первую очередь, нужен вингер Марселя Флориан Товен из французского Марселя.

Также Милан ищет подмену для Тео Эрнандеса и готов приобрести защитника Палмейрас Матиаса Виану.

Третьей же трансферной целью стал полузащитник атакующего плана из Порту — Отавио.

Напомним, что Милану также приписывали интерес к полузащитнику Дугласу Косте.