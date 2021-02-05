"Россонерри" планируют подписать трех футболистов.
Флориан Товен, фото getty images
05 февраля 2021, 23:31
Милан определился с тремя игроками, которых клуб хочет подписать в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Corriere dello Sport., "дьяволам", в первую очередь, нужен вингер Марселя Флориан Товен из французского Марселя.
Также Милан ищет подмену для Тео Эрнандеса и готов приобрести защитника Палмейрас Матиаса Виану.
Третьей же трансферной целью стал полузащитник атакующего плана из Порту — Отавио.
Напомним, что Милану также приписывали интерес к полузащитнику Дугласу Косте.