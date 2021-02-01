Италия

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших нападающих Милана. Почти каждое поколение "россонери" имело на острие своей атаки форвардов мирового уровня, которые забивали львиную долю голов, принося миланцам многочисленные трофеи.

Напомним, что символическую сборную Милана мы составляем по схеме 4-4-2. Сегодня нам нужно выбрать двух форвардов среди четырех претендентов.

Лучшие в истории: все статьи проекта

Гуннар Нордаль

Период выступлений: 1949 — 1956

Матчей: 268

Голы: 221

Нордаль был частью первого успешного периода в истории Милана. С двумя выигранными Скудетто он помог установить темп для долгосрочного успеха Милана с 50-х до 60-х годов. В 1950-х Милан действительно стал одной из сильнейших команд Европы, и Нордаль являлся одной из главных причин этого успеха.

Нынешнее поколение любителей футбола с упоминанием трех слов в одной фразе "шведский нападающий Милана" — сразу же подумает об Ибрагимовиче. При всем уважении к Златану, но у истинных болельщиков "россонери" первая ассоциация возникнет именно с Гуннаром Нордалем, а все потому что Гуннар и по сегодняшний день находится на вершине бомбардирского списка Милана с 221 голом, что на 46 голов больше, чем у второго Андрея Шевченко.

В Серии А Нордаль пять раз становился лучшим бомбардиром сезона, что также является недосягаемым рекордом и по сегодняшний день.

Марко ван Бастен

Период выступлений: 1987 — 1995

Матчей: 201

Голы: 125

Ассисты: 25

Карьера Ван Бастена была прервана из-за постоянных травм лодыжки, которая вынудила его повесить "бутсы на гвоздь" в 28 лет (в 1995-м). Такая реальность вызывает глубокое сожаление у истинных любителей футбола, ведь Ван Бастен находился на пике своей карьеры и мог еще очень много дать игре номер один в мире. В то время он был одним из лучших центральных нападающих, которых когда-либо видел футбольный мир.

Нидерландец присоединился к Милану в середине сезона-1987/88 и через несколько месяцев выиграл свой первый титул Серии А. За ним последовали еще два Скудетто, два Кубка чемпионов и три (!!!) Золотых мяча (1988, 1989, 1992).

Ван Бастен был превосходным форвардом. Он обладал прекрасными акробатическим и умственными навыками, что позволяло ему забивать абсолютно разные типы голов: ударом издали, головой, после успешного дриблинга, а также замыкая прострелы партнеров. Если бы не ранний уход Ван Бастена из футбола, вполне вероятно, что нидерландец мог стать в один ряд и с Лионелем Месси, и с Криштиану Роналду, как по количеству Золотых мячей, так и по своей значимости в футболе.

Когда Диего Марадону спросили о том, кто является самым сильным игроком, против кого ему удавалось играть, он заявил: "Таких было двое — Ромарио и Ван Бастен".

Андрей Шевченко

Период выступлений: 1999 — 2006; 2008 — 2009

Матчей: 322

Голы: 175

Ассисты: 45

Украинец, безусловно, входит в когорту лучших нападающих Европы 2000-х. Придя в Милан в 1999-м, будущий тренер сборной Украины сразу вписался в структуру игры "россонери" и получил прозвище от местных тифози "Дьявол с Востока". В те времена Милан находился в процессе омоложения состава и определенной кадровой перестройки и уже через несколько лет "россонери" стали вновь одной из сильнейших команд Европы. То поколение "красно-черных" и вовсе считается одной из сильнейших команд в истории футбола, а страйкер Андрей Шевченко был в ней главным "хладнокровным убийцей".

В 2003-м Шева забил решающий пенальти в ворота Буффона на Олд Траффорд в финале Лиги чемпионов и принес клубу шестой трофей. Спустя год Андрей стал третьим украинским обладателем Золотого мяча в истории. В 2006-м форвард принял ключевое решение в своей карьере и уехал в Челси, что, по сути, стало началом конца успешной карьеры украинца. В 2008-м Шевченко вернулся на Сан-Сиро, проведя один сезон в качестве "былой звезды". Тем не менее, украинец — второй футболист в списке лучших бомбардиров Милана за всю историю.

Жозе Альтафини

Период выступлений: 1958 — 1965

Матчей: 235

Голы: 148

Альфатини провел семь фантастических сезонов в составе "россонери", в течении которых стал вторым лучшим бомбардиром Милана за все время, но с тех пор он опустился на четвертое место. Натурализованный итальянец (имеющий чистую бразильскую кровь) оставил свой исторический отпечаток в клубе благодаря победе в Кубке чемпионов и ключевой роли в этом. В сезоне-1962/63 Милан впервые стал сильнейшим в Европе, обыграв в финале турнира Бенфику (2:1), а Альтафини сделал дубль. В том соревновании форвард отметился 14-ю голами в четырех (!!!) матчах.

В эпоху Кубка чемпионов Альтафини был седьмым лучшим бомбардиром в истории турнира. В нынешней объединяющей таблице Кубка/Лиги чемпионов с 1955-м, бразильский итальянец — 38-й. Но нужно учитывать и от факт, что до 1992-го за один розыгрыш команда-финалист играла 3-4 матча, а не как сегодня — 13. Но несмотря на это, 14 голов за один розыгрыш смог повторить лишь Месси (2011/12), а больше чем Альтафини за один розыгрыш за всю историю забивали лишь три раза — Роналду в 2014-м (17), тот же Роналду в 2016-м (16), и опять Роналду в 2018-м (15).

По мнению редакции Football.ua, дуэт нападающих в символической сборной Милана всех времен должен состоять из пары Гуннар Нордаль и Марко Ван Бастен.

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