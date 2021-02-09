Вашему вниманию букмекерские котировки на полуфинальный поединок Кубка Италии.
Матч Наполи - Аталанта, Getty Images
09 февраля 2021, 13:30
В полуфинальном поединке Кубка Италии между Аталантой и Наполи букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.
Коэффициент на победу Аталанты составляет 1,82, на ничью — 3,95, на победу Наполи — 4,30.
При этом букмекеры считают, что гости вряд ли выиграют оба тайма. Коэффициент на это — 11,5.
Матч Аталанта — Наполи состоится завтра, 10-го февраля. Начало — в 21:45 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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