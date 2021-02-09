Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на полуфинальный поединок Кубка Италии.

В полуфинальном поединке Кубка Италии между Аталантой и Наполи букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Аталанты составляет 1,82, на ничью — 3,95, на победу Наполи — 4,30.

При этом букмекеры считают, что гости вряд ли выиграют оба тайма. Коэффициент на это — 11,5.

Матч Аталанта — Наполи состоится завтра, 10-го февраля. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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