Италия

Football.ua представляет анонс матча 22-го тура чемпионата Италии.

В одном из центральных матчей 22-го тура Серии А сойдутся Наполи и Ювентус, поделившие между собой два последних кубковых трофея и претендующие на места на вершине в чемпионате Италии.

Наполи — Ювентус

Суббота, 13 февраля, 19:00. Неаполь, Стадио Диего Армандо Марадона. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Несмотря на то, что главный тренер Ювентуса Андреа Пирло заявил, что его не особо волнует Наполи, а гораздо больше заботят Милан и Интер, неаполитанцы в последнее время постоянно оказываются на пути "старой синьоры" и тем или иным способом создают ей проблемы.

В минувшем сезоне Наполи выиграл у Ювентуса Кубок Италии и матч Серии А на своем поле. Нынешний начался с того, что неаполитанцы не явились в Турин на матч первого круга из-за коронавируса и получили техническое поражение, однако затем отсудили переигровку в мае.

Светлым пятном для Юве стала уверенная победа в Суперкубке в январе, но сейчас "партенопеи" вновь могут стать для "зебр" помехой в их попытке догнать Милан и Интер, от которых они отстали на семь и пять очков соответственно.

После невнятного старта сезона Ювентус набрал неплохую форму, выйдя на третье место, обыграв Рому, и пробился в финал Кубка Италии, убрав с дороги Интер. У Наполи же дела идут неважно: шестое место в чемпионате, вылет из Кубка и угроза увольнения, нависшая над Дженнаро Гаттузо.

Не добавляет оптимизма хозяевам и кадровая ситуация. Из-за травм и болезней неаполитанцы лишились практически всех основных защитников: Кулибали, Хисая, Маноласа и Гулама, а также Демме, в последнее время ставшего основным опорником команды.

Радует разве что возвращение после карантина Фабиана Руиса и Осимхена, но их форма еще далека от оптимальной.

Есть потери и у Ювентуса: не смогут сыграть Дибала и Артур, но, по традиции, у действующего чемпиона найдется, кем их заменить.

Интересные факты

– Команды провели между собой 167 матчей в различных турнирах: 78 побед Ювентуса, 36 побед Наполи, 52 ничьи.

– В Неаполе в Серии А сыграно 75 матчей: 24 победы хозяев, 23 победы гостей, 28 ничьих.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Ювентус завершился со счетом 2:1.

– Ювентус не пропускает в последних трех матчах Серии А.

– Победная серия Ювентуса в чемпионате составляет три матча.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кулибали, Гулам, Хисай, Мертенс, Демме, Манолас — Дибала, Артур.

прогноз 1:1

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