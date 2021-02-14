Завершился очередной поединок 22-го тура Серии А.
Кротоне - Сассуоло, Getty Images
14 февраля 2021, 20:54
В поединке 22-го тура итальянской Серии А Сассуоло в гостях одержал минимальную победу над Кротоне со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт на 14-й минуте встречи, когда Доменико Берарди получил мяч на правом краю штрафной, после чего сместился в центр и мощно пробил в ближний угол. Спустя 12 минут хозяева сравняли счет благодаря усилиям Адама Унаса, который накрутил в штрафной защитника гостей и без проблем пробил мимо вратаря точно в ворота.
Победу команде Роберто Де Дзерби принес забитый мяч Франческо Капуто, который в начале второго тайма реализовал пенальти.
После 22 туров у Сассуоло 34 очка и восьмое место в турнирной таблице Серии А, а у Кротоне 12 баллов и последняя строчка.
Кротоне — Сассуоло 1:2
Голы: Унас, 26 — Берарди, 14. Капуто, 49 (с пенальти)
Кротоне: Кордаз — Луперто, Големич, Джиджи — Реца (Ривьер, 73), Джанеллато, Петриччоне (Вулич, 66), Мессиас, Педро Перейра — Унас (Рисполи, 89), Ди Кармине (Сими, 73)
Сассуоло: Консильи — Рожерио, Пелузо, Марпон, Мюлдюр (Тольян, 88) — Локателли, Маньянелли (Обьянг, 72) — Джуричич, Лопес (Траоре, 62), Берарди (Айхан, 88) — Капуто (Дефрель, 72)
Предупреждения: Вулич — Пелузо