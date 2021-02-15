Италия

Итальянский хавбек римского клуба рискует пропустить несколько матчей.

Полузащитник Лацио Мануэль Лаццари может получить дисквалификацию за возможное богохульство в поединке Серии А против Интера (1:3). Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, в настоящее время прокуратура FIGC изучает фотографии и аудиозаписи на стадионе Сан-Сиро в минувшее воскресенье.

Отмечается, что инцидент произошел на 51-й минуте поединка, когда Лаццари высказывал свое недовольство и находился всего в нескольких метрах от четвертого арбитра.

После расследования федеральный прокурор примет решение о том, передавать ли информацию Дисциплинарной комиссии, которая сможет наказать футболиста.

На Football.ua доступен обзор матча Интер — Лацио.