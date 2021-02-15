Украина

В битве за награду хавбек "горняков" обошел Шахаба и Соломона.

Сегодня, 15 февраля, в Киеве проходит церемония награждения премии Футбольные звезды Украины-2020.

Лучшим по итогам голосования за номинацию "Лучший легионер, выступающий в Украине" по итогам 2020 года признан полузащитник Шахтера Тайсон.

В борьбе за награду хавбек "горняков" смог опередить своего одноклубника Манора Соломона и бывшего форварда Олимпика Захеди Шахаба, который зимой перебрался в Зарю.

Ранее сообщалось, что лучшим молодым игроком Украины стал Илья Забарный, а лучшим наставником, работающим за рубежом признан Сергей Ребров, возглавляющий Ференцварош.