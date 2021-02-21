Италия

Римский клуб упустил два очка.

Беневенто принимал Рому в матче 23-го тура Серии А.

На 57-й минуте встречи защитник хозяев получил вторую желтую карточку и был удален с поля, однако подопечные Паоло Фонсеки так и не сумели забить оставшемуся в меньшинстве сопернику.

По итогу встречи Рома осталась на 3-м месте в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Бееневенто же продолжил свое пребывание на 15-й строчке с 25-ю баллами.

Беневенто — Рома 0:0

Беневенто: Монтипо — Депаоли, Глик, Барба, Фулон — Хетемай (Тельо), Скьяттарелла, Ионита, Виола (Кальдирола), Капрари (Инсиньо) — Лападула (Мончини)

Рома: Лопес — Манчини, Фасио (Жуан), Спинаццола — Карсдорп (Педро), Верету (Джеко), Виллар, Перес, Пеллегрини, Мхатарян (Эль-Шаарави) — Майорал

Предупреждения: Скьяттарелла, Монтипо — Фасио

Удаления: Глик, 57, Индзаги (не на поле)