Сербский специалист поделился подробностями лечения.
Синиша Михайлович, getty images
24 февраля 2021, 13:26
Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович рассказал о том, как боролся с лейкемией.
"Находясь в больнице, многие вещи становятся не такими очевидными, как кажется на первый взгляд. Обыкновенный глоток свежего воздуха – это не что-то обычное. И это то, чего мне не хватало больше всего.
Спустя все этом время, я стал более вдумчивым и терпеливым человеком", – цитирует специалиста Corriere dello Sport.
Ранее Синиша Михайлович дал свой комментарий касательно возможного перехода в Болонью нападающего Динамо Владислава Супряги.
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