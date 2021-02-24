Италия

Сербский специалист поделился подробностями лечения.

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович рассказал о том, как боролся с лейкемией.

"Находясь в больнице, многие вещи становятся не такими очевидными, как кажется на первый взгляд. Обыкновенный глоток свежего воздуха – это не что-то обычное. И это то, чего мне не хватало больше всего.

Спустя все этом время, я стал более вдумчивым и терпеливым человеком", – цитирует специалиста Corriere dello Sport.

Ранее Синиша Михайлович дал свой комментарий касательно возможного перехода в Болонью нападающего Динамо Владислава Супряги.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.