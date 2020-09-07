Наставник Болоньи вскоре вернется к работе с командой.
Синиша Михайлович, Getty Images
07 сентября 2020, 19:57
Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович сдал два подряд отрицательных теста на коронавирус. Теперь он может вернуться к работе с командой, сообщил официальный сайт "россоблу".
Уже завтра Синиша вернется в расположение клуба, однако предстоящей тренировкой будет руководить еще Никколо Галли.
Коронавирус у серба был обнаружен около двух недель назад. Об этом стало известно 23 августа, после чего специалист отправился на карантин.