Италия

Наставник Болоньи вскоре вернется к работе с командой.

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович сдал два подряд отрицательных теста на коронавирус. Теперь он может вернуться к работе с командой, сообщил официальный сайт "россоблу".

Уже завтра Синиша вернется в расположение клуба, однако предстоящей тренировкой будет руководить еще Никколо Галли.

Коронавирус у серба был обнаружен около двух недель назад. Об этом стало известно 23 августа, после чего специалист отправился на карантин.