Италия

Продолжается расследование обстоятельств попытки уругвайского нападающего получить итальянское гражданство.

В Италии вынесен первый приговор по делу о коррупции при сдаче экзамена по итальянскому языку, который был нужен для Луиса Суареса для перехода в Ювентус — сообщает AS.

Профессор Университета для иностранцев в Перудже Лоренцо Рокка признал свою вину в разглашении служебной тайны и фальсификации и согласился на 1 год в заключении с отсрочкой приговора. Прокуратура Перуджи приняла это соглашение.

Помимо Рокки, под следствием находятся ректор университета Джулиана Грего Болли, преподаватель Стефания Спина и менеджер Симоне Оливьери, обвиняемые в том, что они раскрыли содержание устного экзамена бывшему игроку Барселоны.

Суаресу необходимо было сдать экзамен по итальянскому языкудля сертификата В1, чтобы получить паспорт и подписать контракт с Ювентусом, у которого не было свободных квот для игроков, не являющихся гражданами стран ЕС.

Также у следствия есть вопросы к спортивному директору Ювентуса Фабио Паратичи и юристам клуба Луиджи Кьяпперо и Марие Туро.

Переход Суареса в Ювентус в итоге не состоялся, но форвард прекрасно устроился в Атлетико.

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