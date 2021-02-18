Испания

Форвард "матрасников" поделился мыслями о наставнике своего клуба.

Нападающий Атлетико Луис Суарес высказался о главном тренере мадридского клуба Диего Симеоне.

"Разумеется, у каждого тренера своя методика и философия. Симеоне вселяет в тебя уверенность. С ним понимаешь, что ты способен на большее.

В те моменты, когда дело касается подготовки к матчам, он вносит множество корректировок. Даже меня, ветерана, он поправляет, и я без каких-либо проблем принимаю это.

Он ведь не просто так работает тренером. В моем возрасте можно думать, что уже все знаешь и видел, но есть тактические нюансы, которые приходится изучать. Вот для чего нужен тренер.

У тебя может быть тренер, который способен объяснить ситуацию, который скажет: "Если ускоришься между теми защитниками, то получишь шанс забить". А еще есть тренер, который скажет: "Сделай такой рывок – и забьешь гол. А потом забьешь снова и снова". Такие специалисты воодушевляют тебя, они сильно помогают, их слова запоминаются", – приводит слова Суареса ESPN.

Ранее сообщалось, что Суарес может в одностороннем порядке разорвать контракт с Атлетико до 30-го июня.

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