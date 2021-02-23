Испания

Уругваец рассказал об отношении к нему в каталонском клубе.

Нападающий Атлетико Луис Суарес рассказал об уходе из каталонского клуба.

"С одной стороны, я хотел уйти, потому что после всего, что я пережил в Барселоне, со мной так обошлись. Самое сложное – это когда есть семья, которая за шесть лет привыкла жить в одном месте.

Наверное, сложнее всего было объяснять переезд детям, у которых в Барселоне свои друзья, свои привычки. Особенно в условиях пандемии и всех сложностях с общением здесь, в Мадриде.

Это все усложняет, нужно оставаться дома, потому что дети не могут пойти на внеклассные занятия. Они лишились друзей, как и семья моей жены осталась в Барселоне.

Однако нужно смотреть и на положительные моменты. Я не мог быть счастливым там, где на меня больше не рассчитывали. Сейчас моя семья знает, что я счастлив, и это главное.

Что мне не понравилось больше всего, так это то, что там мне говорили, что я старый, что я больше не могу играть на высоком уровне, не соответствую уровню топ-клуба. Это мне очень не понравилось", – приводит слова Суареса France Football.

Ранее Луис Суарес высоко отозвался о главном тренере "матрасников" Диего Симеоне.

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