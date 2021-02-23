Испания

Уругрваец рассказал об отношениях со своим другом.

Форвард Атлетико Луис Суарес рассказал об отношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

"Конечно, мне не хватает его. Помимо того, что он игрок, которого все знают, Лео еще и мой друг, которого мне не хватает. Наших повседневных разговоров – не только о футболе, но и о жизни.

У нас есть дети, которые играли вместе и отлично ладили, они тоже скучают друг по другу. Мы все знали, что нас ждет эта перемена, и в силу нашего возраста должны были к этому подготовиться.

Кому сложнее без меня, Барселоне или Месси? Это вопрос для Лео, на самом деле. В любом случае, по мне точно не скучает тренер, потому что он сказал, что был рад моему решению уйти. Возможно, Лео скучает по своему другу каждый день", — приводит слова уругвайца Get French Football News со ссылкой на France Football.

Ранее Луис Суарес поделился подробностями ухода из Барселоны.

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