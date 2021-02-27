Аргентинский форвард продолжит защищать цвета "нерадзурри" вместо трансфера в Барселону.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
27 февраля 2021, 13:49
Центральный нападающий Лаутаро Мартинес подтвердил информации о том, в ближайшем будущем он подпишет новое соглашение с Интером.
"Летом я никуда не уйду из Интера. Я скоро продлю контракт и планирую остаться здесь надолго".
"Да, Барселона хотела меня год назад, и это был мой путь. Но я сказал Антонио Конте: "Не волнуйтесь, я сосредоточен на целях Интера". Но сейчас же для меня Барселона — это прошлое. Я остаюсь в Интере", — приводит слова Лаутаро журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел в футболке Интера 33 поединка во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.
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