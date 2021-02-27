Италия

Аргентинский форвард продолжит защищать цвета "нерадзурри" вместо трансфера в Барселону.

Центральный нападающий Лаутаро Мартинес подтвердил информации о том, в ближайшем будущем он подпишет новое соглашение с Интером.

"Летом я никуда не уйду из Интера. Я скоро продлю контракт и планирую остаться здесь надолго".

"Да, Барселона хотела меня год назад, и это был мой путь. Но я сказал Антонио Конте: "Не волнуйтесь, я сосредоточен на целях Интера". Но сейчас же для меня Барселона — это прошлое. Я остаюсь в Интере", — приводит слова Лаутаро журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел в футболке Интера 33 поединка во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.