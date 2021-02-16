Стороны заключили новое соглашение.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
16 февраля 2021, 13:14
Форвард Интера Лаутаро Мартинес заключил новый контракт с миланским клубом, об этом сообщает Tuttosport
По информации источника, по новому контракту аргентинец будет получать 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.
Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года. Также отмечается, что клаусула нападающего составит 111 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что новинкой в контракте Мартинеса будет специальный пункт, согласно которому, Ювентус или Милан, смогут выкупить футболиста только за 150 млн евро.
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