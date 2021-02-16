Италия

Стороны заключили новое соглашение.

Форвард Интера Лаутаро Мартинес заключил новый контракт с миланским клубом, об этом сообщает Tuttosport

По информации источника, по новому контракту аргентинец будет получать 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года. Также отмечается, что клаусула нападающего составит 111 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что новинкой в контракте Мартинеса будет специальный пункт, согласно которому, Ювентус или Милан, смогут выкупить футболиста только за 150 млн евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.