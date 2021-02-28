Италия

В еще одном противостоянии Удинезе минимально обыграл Фиорентину.

Сегодня, 28 февраля, в итальянской Серии А прошли матчи 24-го тура, в которых Кальяри и Удинезе отпраздновали победы над Кротоне и Фиорентиной соответственно.

В первой игре Кальяри в гостях обыграл Кротоне, забив два безответных мяча во втором тайме. Авторами голов стали Леонардо Паволетти и Жоао Педро, реализовавший пенальти. Также стоит отметить, что гости заканчивали матч вдесятером после удаления защитника Харалампоса Ликоянниса, который получил вторую желтую карточку на 75-й минуте.

Для Кальяри это была долгожданная победа — до этого команда не могла выиграть на протяжении 16 матчей, 15 из которых в чемпионате Италии. По итогам тура Кальяри набрал 18 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице Серии А, а у Кротоне 12 баллов и последняя строчка. Для Кротоне это было шестое поражение подряд.

Кротоне — Кальяри 0:2

Голы: Паволетти, 57, Педро, 60 (с пенальти)

Кротоне: Кордаз — Луперто, Големич, Магальян — Рисполи (Реца, 64), Вулич (Джанеллато, 20), Мессиас, Педро Перейра — Молина (Энрике, 39) — Унас, Ди Кармине (Сими, 65)

Кальяри: Краньо — Ругани, Годин, Чеппителли — Ликояннис, Марин, Нандес, Дункан (Дейола, 65) — Наингголан — Паволетти (Симеоне, 65), Педро (Асамоа, 77)

Предупреждения: Ди Кармине, Магальян — Чеппителли, Ликояннис, Ругани

Удаление: Ликояннис, 76 (вторая желтая карточка)

Во второй встрече Удинезе на своем поле минимально обыграл Фиорентину со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит в концовке матча на 87-й минуте, а его автором стал Илья Несторовски.

Таким образом, Удинезе набрал 28 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата, а у Фиорентины 25 баллов и 16-я строчка.

Удинезе — Фиорентина 1:0

Гол: Несторовски, 87

Удинезе: Муссо — Бенифаци, Нуйтинк, Бекао — Ларсен, Макенго (Арслан, 70), Де Пауль, Молина (Де Майо, 90) — Уолас — Несторовски, Льоренте (Брааф, 77)

Фиорентина: Драговски — Куарта, Песселья (Монтиел, 89), Миленкович — Бираги, Кастровилли (Амрабат, 79), Пулгар, Эйссерик (Валеро, 88), Малькюи (Касерес, 79) — Рибери (Кокорин, 68), Влахович

Предупреждения: Льоренте — Куарта, Кокорин