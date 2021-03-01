Италия

Итальянский специалист сменил у руля своего соотечественника Джованни Строппу.

Кротоне на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Серсе Косми.

Контракт с 62-летним итальянцем, который сменил на этой должности Джованни Строппу, рассчитан до конца нынешнего сезона.

До Кротоне Косми тренировал такие клубы, как Перуджа, Удинезе, Дженоа, Ливорно, Палермо и Сиену.

После 24 туров Кротоне занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего лишь 12 очков и одержав только три победы.

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