Руководство аутсайдера Серии А больше не доверяет Джованни Строппе.
Джованни Строппа, Getty Images
01 марта 2021, 09:18
После домашнего поражения от Кальяри в 24-м туре чемпионата Италии руководство Кротоне приняло решение сменить тренера — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Акулы" уже провели переговоры с Кристианом Букки, однако 43-летний экс-наставник Эмполи отказался сменить Джованни Строппу.
После 24-х туров Кротоне набрал 12 очков и отстает от спасительного 17-го места на 8 пунктов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.