Италия

Руководство аутсайдера Серии А больше не доверяет Джованни Строппе.

После домашнего поражения от Кальяри в 24-м туре чемпионата Италии руководство Кротоне приняло решение сменить тренера — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Акулы" уже провели переговоры с Кристианом Букки, однако 43-летний экс-наставник Эмполи отказался сменить Джованни Строппу.

После 24-х туров Кротоне набрал 12 очков и отстает от спасительного 17-го места на 8 пунктов.

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