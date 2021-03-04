Италия

Неаполитанцы поумерили аппетиты в цене на сенегальца.

Наполи снизил цену на Калиду Кулибали, сообщает Il Mattino. Неаполитанцы просят за сенегальского 45 миллионов евро.

Источник отмечает, что больше всего в футболисте был заинтересован Манчестер Юнайтед. Новая цена может позволить клубам вернуться к переговорам.

Действующий контракт Кулибали с Наполи рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 28 поединков в футболке "адзурри".

Напомним, что Манчестер Сити заморозил переговоры по Кулибали.