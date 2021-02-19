Возвращение защитников облегчит кадровый кризис в Наполи.
Калиду Кулибали и Фаузи Гулам, Getty Images
19 февраля 2021, 12:39
Во время очередного тестирования на коронавирус Калиду Кулибали и Фаузи Гулам получили отрицательные результаты — сообщил официальный Твиттер Наполи.
Оба защитника сдали положительные анализы 5 февраля и с тех пор пребывали на карантине.
Это очень радостная весть для Дженнаро Гаттузо в преддверии матча 23-го тура чемпионата Италии против Аталанты.
После поражения от Гранады в первом матче 1/16 финала Лиги Европы тренер Наполи заявил, что в его команде из-за различных проблем со здоровьем отсутствует 11 игроков основного состава, поэтому "партенопеи" просто не способны добиваться результатов, которых от них ждут.
Впрочем, пока неизвестно, в каком состоянии пребывают оба защитника, и смогут ли они сыграть против Аталанты.
Матч Аталанта — Наполи состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало в 19:00 по киевскому времени.
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