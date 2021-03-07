Италия

Два украинских хавбека могут помочь клубу из Бергамо в матче против "нерадзурри".

Сразу два игрока сборной Украины Виктор Коваленко и Руслан Малиновский попали в заявку Аталанты на матч 26-го тура итальянской Серии А против миланского Интера.

Ранее Коваленко тренировался по индивидуальной программе, из-за чего не попал в заявку на игру с Кротоне. Тем не менее, накануне украинец вернулся в общую группу и завтра будет иметь шанс дебютировать в составе бергамаской команды.

Напомним, поединок Интер — Аталанта пройдет завтра, 8 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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