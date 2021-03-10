Нападающий Лацио получил приз лучшему бомбардиру Европы сезона-2019/20.
Чиро Иммобиле, фото ФК Лацио
10 марта 2021, 16:43
Форвард Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле наконец-то смог получить Золотую бутсу лучшего бомбардира европейских чемпионатов минувшего сезона.
"Для меня даже оказаться рядом с этой Золотой бутсой, которую держали в руках многие выдающиеся спортсмены, уже честь, – цитирует Иммобиле официальный сайт Лацио. – Я очень много работал ради достижения этой цели, но я никогда не достиг ее в одиночку".
"Очень жаль, что я сейчас не могу разделить свою радость с болельщиами, но я благодарен им за поддержку. А благодарю всех родных и близких, работников клуба и команды, футболистов и тренеров. Вместе мы сможем добиться еще большего".
В сезоне-2019/20 Иммобиле забил за Лацио в чемпионате Италии 36 мячей, опередив на 2 точных удара Роберта Левандовски и на 5 — Криштиану Роналду.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.