Италия

Нападающий Лацио получил приз лучшему бомбардиру Европы сезона-2019/20.

Форвард Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле наконец-то смог получить Золотую бутсу лучшего бомбардира европейских чемпионатов минувшего сезона.

"Для меня даже оказаться рядом с этой Золотой бутсой, которую держали в руках многие выдающиеся спортсмены, уже честь, – цитирует Иммобиле официальный сайт Лацио. – Я очень много работал ради достижения этой цели, но я никогда не достиг ее в одиночку".

"Очень жаль, что я сейчас не могу разделить свою радость с болельщиами, но я благодарен им за поддержку. А благодарю всех родных и близких, работников клуба и команды, футболистов и тренеров. Вместе мы сможем добиться еще большего".

В сезоне-2019/20 Иммобиле забил за Лацио в чемпионате Италии 36 мячей, опередив на 2 точных удара Роберта Левандовски и на 5 — Криштиану Роналду.

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