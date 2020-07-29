Итальянский нападающий близок к почетной награде.
Чиро Иммобиле, getty images
29 июля 2020, 23:49
Лацио уверенно обыграл Брешию, а Чиро Иммобиле отметился голом под занавес поединка.
Теперь Чиро Иммобиле 35 забитых голов – на один больше, чем у предыдущего лидера гонки за Золотой бутсой Роберта Левандовски.
У Чиро еще есть матч в запасе против Наполи. Обогнать его может Криштиану Роналду, у которого 31 забитый мяч.
Напомним, что у Иммобиле достаточно много забитых голов с пенальти - Роналду забил наибольшее количество голов без учета одиннадцатиметровых в Серии А в 2020 году.