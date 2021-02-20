Тесты

В день рождения Чиро Иммобиле мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Сегодня, 21 февраля, нападающему сборной Италии и Лацио исполняется 31 год. Итальянский футболист уже несколько лет кряду является одним из ведущих футболистов чемпионата Италии и олицетворяет успешную эпоху Лацио.

В свое время Чиро Иммобиле попробовал себя во многих командах из других стран, но лишь сейчас нашел свое пристанище и имеет все шансы стать легендой "орлов". Предлагаем вам пройти тест о нападающем.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим