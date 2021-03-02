Очередной поединок отменен по причине заражения COVID'ом.
Симоне Индзаги, getty images
02 марта 2021, 15:07
Поединок 25-го тура Серии А между Лацио и Торино, вероятно, не состоится, об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, власти Турина запретили Торино вылететь в Рим из-за вспышки коронавируса в команде.
Также отмечается, что Торино не может просить об отсрочке матча, так как по протоколу для этого требуется не менее 10 положительных тестов.
Серия А официально не перенесла матч, из-за чего Лацио обязан будет явиться на игру. Главный тренер римского клуба Симоне Индзаги уже объявил состав на игру.
Ранее сообщалось, что матч Вердера в Кубке Германии перенесен из-за коронавируса.
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