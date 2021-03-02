Италия

Очередной поединок отменен по причине заражения COVID'ом.

Поединок 25-го тура Серии А между Лацио и Торино, вероятно, не состоится, об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, власти Турина запретили Торино вылететь в Рим из-за вспышки коронавируса в команде.

Также отмечается, что Торино не может просить об отсрочке матча, так как по протоколу для этого требуется не менее 10 положительных тестов.

Серия А официально не перенесла матч, из-за чего Лацио обязан будет явиться на игру. Главный тренер римского клуба Симоне Индзаги уже объявил состав на игру.

Ранее сообщалось, что матч Вердера в Кубке Германии перенесен из-за коронавируса.

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