Италия

Форвард впервые забил на поле Кальяри.

В рамках 27-го тура итальянской Серии А Кальяри дома уступил туринскому Ювентусу (1:3).

Хет-трик в данном противостоянии оформил на свой счет лидер "зебр" Криштиану Роналду.

Этот хет-трик стал 57-м в его карьере. Сейчас на его счету 770 голов в профессиональной карьере.

К слову, португалец добился еще одного индивидуального достижения. Он впервые забил на Сарденья Арене.

Это значит, что Криштиану забивал на всех стадионах Италии, где играл. Арена Кальяри была последней в данном списке.

В текущем сезоне Серии А Роналду в 23 поединках за "старую сеньору" отличился 23 голами и отдал три голевых паса.

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