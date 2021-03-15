Форвард впервые забил на поле Кальяри.
Криштиану Роналду, Getty images
15 марта 2021, 09:12
В рамках 27-го тура итальянской Серии А Кальяри дома уступил туринскому Ювентусу (1:3).
Хет-трик в данном противостоянии оформил на свой счет лидер "зебр" Криштиану Роналду.
Этот хет-трик стал 57-м в его карьере. Сейчас на его счету 770 голов в профессиональной карьере.
К слову, португалец добился еще одного индивидуального достижения. Он впервые забил на Сарденья Арене.
Это значит, что Криштиану забивал на всех стадионах Италии, где играл. Арена Кальяри была последней в данном списке.
В текущем сезоне Серии А Роналду в 23 поединках за "старую сеньору" отличился 23 голами и отдал три голевых паса.
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