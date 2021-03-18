Италия

Команда Андреа Пирло нацелилась на футболистов итальянского чемпионата.

Туринский Ювентус продолжает подыскивать претендентов на усиление клуба.

По информации La Gazzetta Dello Sport, в сферу интересов "бьянконери" попали защитник Аталанты Робин Госенс, хавбек Сассуоло Мануэль Локателли и форвард Наполи Аркадиуш Милик, выступающий на правах аренды за Марсель.

Ранее сообщалось, руководство "бергамасков" готово рассмотреть трансфер Робина Госенса, если получит предложение от 40 млн евро.

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