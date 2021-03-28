Италия

Руководство "россонери" выделит кругленькую сумму на летнее трансферное окно.

Милан будет иметь хорошую возможность усилить свой состав в летнее трансферное окно, сообщает Football-Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, предстоящим летом у Милана будет доступны 100 миллионов евро на покупки новых футболистов.

Это связано с тем, что в январе руководство "россонери" смогло сэкономить средства, несмотря на выделенные деньги на трансферы. К тому же летом планировалась определенная сумма для усиления состава за счет обеспечения клубом места в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что приоритетной целью Милана на предстоящее лето является выкуп прав на защитника Челси Фикайо Томори.

После 28 игр Милан занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на шесть очков, но у "нерадзурри" есть игра в запасе.