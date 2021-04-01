Италия

Туринцы могут лишиться нескольких футболистов перед туринским дерби.

Согласно информации Football Italia с ссылкой на La Stampa, директоры Ювентуса в ярости и рассматривают возможность отстранения Пауло Дибалы, Уэстона Маккенни и Артура Мело после посещения частной вечеринки.

Маккенни организовал частную вечеринку, пригласив десять человек, включая двух своих товарищей по команде, тем самым нарушив правила безопасности COVID, согласно которым запрещено проводить подобные мероприятия.

Участники вечеринки были оштрафованы на 400 евро каждый полицейскими, а Ювентус применит дополнительные санкции к футболистам.

Напомним, что ранее положительный тест на коронавирус сдал Леонардо Бонуччи.