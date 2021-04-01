Италия

33-летний итальянец заразился в расположении сборной Италии.

Защитник туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт "старой синьоры".

33-летний итальянец сегодня утром прибыл в расположение клуба из национальной команды и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Ранее в расположении сборной Турции заразился защитник "старой синьоры" Мерих Демирал.

Напомним, что уже 3 апреля Ювентусу предстоит сыграть матч Серии А против Торино, а спустя четыре дня — 7 апреля перенесенный поединок с Наполи.

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