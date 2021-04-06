Италия

Шедевр компании Nike слишком пестрый.

Компания Nike разработала четвертый комплект формы для Интера, однако клуб не сможет его использовать в чемпионате Италии — сообщает Calcio e Finanza.

Проблема в том, что по правилам Серии А, в игровой форме команд не должно быть более трех разных цветов (разные оттенки одного цвета не считаются), а в четвертой форме Интера таковых четыре: синий, черный, белый и желтый.

Впрочем, эта ситуация может быть разрешена в пользу Интера, поскольку на сей счет существует еще одно правило Серии А.

Клуб имеет право подать официальное прошение для того, чтобы полет фантазии дизайнеров Nike зрители видели не только в международных матчах.

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