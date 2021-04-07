Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Серии А.

В перенесенном поединке 28-го тура итальянской Серии А миланский Интер одержал минимальную победу над Сассуоло со счетом 2:1.

Победу команде Антонио Конте принесли забитые мячи в исполнении Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. У гостей единственный мяч записал себе в активе Хамед Траоре.

Обзор матча:

Интер - Сассуоло 2:1

Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 67 — Траоре, 85

Интер: Ханданович, Хакими, Дармиан, Шкриньяр, Янг, Эриксен (Сенси, 59), Гальярдини (Весино, 70), Барелла, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

Сассуоло: Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 75), Толян (Гараслин, 75), Марлон, Кирикеш (Карамоко, 90), Траоре, Лопес, Джуричич, Обианг, Бога (Оддей, 80), Распадори.

Предупреждения: Консильи, Барелла, Траоре, Янг, Лопес.