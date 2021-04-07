"Нерадзурри" показали свой четвертый комплект формы.
Игроки Интера, getty images
07 апреля 2021, 12:04
Интер представил четвертую форму на сезон-2020/21. Новый комплект выполнен с обновленным логотипом "нерадзурри".
Как сообщает официальный сайт миланского клуба, коллекция отражает ценности Клуба — инклюзивность и братство.
Переплетение геометрических форм и цветовая палитра, включающая желтый, белый, черный и синий напоминает о призвании, которое всегда делало Милан самым интернациональным городом Италии.
Inter и Nike Football каждый день вносят изменения на поле и за его пределами, добиваясь позитивных изменений не только в футболе, но ив спорте в целом .
Коллекция будет доступна с 7 апреля на сайте nike.com исключительно для членов Nike, а на втором этапе — также на store.inter.it.
Поклонники видеоигр также смогут найти специальную форму в FIFA21 Ultimate Team с 10 апреля.
Ранее сообщалось, что Серия А может запретить Интеру играть в четвертой форме на сезон-2021/22.
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