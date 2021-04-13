Италия

Бывший нападающий сборной Италии раскритиковал тренера Интера.

Антонио Кассано считает, что нынешний тренер Интера, несмотря на впечатляющие результаты, мастер лишь в “парковке автобуса”.

"Да, в этом сезоне Интер выиграет "скудетто", но Конте никогда не сможет построить команду великих чемпионов, которая войдет в историю, – заявил экс-форвард Реала, Интера, Милана и Ромы в программе Bobo TV на канале еще одного известного бывшего нападающего, Кристиана Виери. – Поэтому на месте руководства Интера я бы не предлагал ему новый контракт".

"Считается, что команда Конте играет по схеме 3-5-2, но это не так. Это Аякс Луи ван Гала играл по этой схеме, а у нынешнего Интера — 5-3-2. Все играют за линией мяча, это настоящий "автобус". Интеру просто повезло, что в Италии сейчас нет никого лучше, чем он. Если президенту нужен результат не только в Серии А, он должен гнать Конте".

Антонио Кассано завершил карьеру игрока в 2017 году, после чего заявил, что собирается изучать футбольный менеджмент и мечтает стать спортивным директором одного из клубов.

После 30-ти туров Интер занимает первое место, опережая Милан на 11 очков, но потерпел неудачу в Кубке Италии и вылетел из еврокубков, заняв последнее место в групповом турнире Лиги чемпионов.

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