Италия

В 27-м туре чемпионата Италии Интеру, Парме и Кротоне придется обойтись без тренеров.

Дисциплинарная комиссия Серии А вынесла наказания за нарушения, допущенные в 26-м туре чемпионата.

Главный тренер Интера Антонио Конте, заработавший желтую карточку в матче против Аталанты за недовольство действиями арбитров, пропустит поединок против Торино 14 марта.

Также за перепалки с судейской бригадой дисквалифицирован главный тренер Пармы Роберто Д'Аверса, однако поскольку вожак "крестоносцев" был не таким сдержанным в не нормативной лексике, как его коллега из Интера, то пропустит 2 матча: против Ромы 14 марта и Дженоа 19 марта.

Также один поединок пропустит наставник Кротоне Серсе Косми — против Лацио 12 марта. Причем, что интересно, аутсайдер Серии А одержал первую победу после серии поражений, так что Косми должен был возносить хвалу Небесам, но, видимо, подобрал не те слова, раз их сочли богохульством.

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