Наставник "нерадзурри" жаждет победы в итальянском чемпионате.
Антонио Конте, getty images
08 апреля 2021, 08:52
Главный тренер Интера Антонио Конте поделился чемпионской гонке после победы над Сассуоло в перенесенном матче 28-го тура Серии А.
"Матч был напряженным. Осталось девять матчей, и для нас каждый из них – на шесть очков. То же самое касается и преследователей. Каждая наша победа – это послание для них. Каждая наша победа – это смесь удовлетворения с усталостью.
Мы стараемся добиться чего-то прекрасного для клуба, который не побеждал 10 лет. Скудетто был в руках одной команды на протяжении 9 лет. Было бы здорово сбросить их с трона", – сказал итальянский специалист.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер — Сассуоло (2:1).
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