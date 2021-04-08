Италия

Наставник "нерадзурри" жаждет победы в итальянском чемпионате.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился чемпионской гонке после победы над Сассуоло в перенесенном матче 28-го тура Серии А.

"Матч был напряженным. Осталось девять матчей, и для нас каждый из них – на шесть очков. То же самое касается и преследователей. Каждая наша победа – это послание для них. Каждая наша победа – это смесь удовлетворения с усталостью.

Мы стараемся добиться чего-то прекрасного для клуба, который не побеждал 10 лет. Скудетто был в руках одной команды на протяжении 9 лет. Было бы здорово сбросить их с трона", – сказал итальянский специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер — Сассуоло (2:1).

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