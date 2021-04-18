Италия

Итальянский форвард отметился дублем в матче против Беневенто.

В поединке 31-го тура итальянской Серии А Лацио на своем поле обыграл Беневенто со счетом 5:3.

В этой встрече форвард Лацио Чиро Иммобиле оформил дубль, что позволило ему достичь отметки в 150 голов в матчах итальянского чемпионата.

Для этого достижения 31-летнему нападающему понадобилось 8 лет и 235 дней.

По информации Opta Paolo, лишь четыре футболиста смогли забить 150 мячей быстрее, чем Иммобиле. Это Джузеппе Синьори (8 лет и 231 день), Иштван Ньерш (7 лет и 111 дней), Джузеппе Меацца (6 лет и 98 дней) и Гуннар Нордаль (5 лет и 24 дня).

Видеообзор матча Лацио — Беневенто можно посмотреть на Football.ua.