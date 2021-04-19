Италия

Наставник Интера прокомментировал ничейный исход противостояния его команды против неаполитанского Наполи.

Центральный поединок 31-го тура итальянской Серии А между неаполитанским Наполи и миланским Интером получился малопродуктивным в плане остроты происходящего на футбольном поле, однако все равно сумел запомниться взятиями ворот со стороны обеих команд (1:1).

Наполи — Интер 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер "змей" Антонио Конте, команда которого прерывала свою 11-матчевую серию без потерь очков в национальном первенстве, прокомментировал выступление его футболистов в отчетном поединке.

"Прямо сейчас мы должны сосредоточиться на происходящем непосредственно в данный момент, а не заглядывать в календарь, в поисках "чемпионского" матча. Мы не знаем, каким будет завтра, и каковой должна быть наша реакция на новые вызовы.

Я горжусь своей командой — она выросла в спортивном плане за этот сезон. Сегодня мы увидели коллектив, который знает, что делает и чего хочет добиться, даже в такие неприятные моменты, как в ситуации с автоголом.

Меня обрадовало то, что мои подопечные прекрасно знали, как вести себя после таких пропущенных мячей. Я приятно поражен их уверенностью в своих силах.

Наполи — очень серьезный соперник. Они были полны решимости, я всегда считал их бойцовской командой. Однако, в борьбе за Скудетто в этом сезоне им не повезло — слишком много травм.

Мы могли себе позволить проиграть игру сегодня, исходя из нашего положения в турнирной таблице, но все равно решили бороться. Кроме как уважение, ничего другого подобная реакция вызывать не может", — подытожил исход поединка итальянский специалист.

Также, Конте не упустил возможность прокомментировать прогресс датского полузащитника Кристиана Эриксена под его руководством: "У меня наконец-то появился шанс достучаться до него, и объяснить, что в итальянском футболе есть разные этапы, когда игроку приходится проявлять различный набор своих преимуществ. Этот чемпионат очень сложный в тактическом плане, и приехавшим из-за рубежа сложно к нему адаптироваться.

Я долго пытался донести это Кристиану и, кажется, он меня услышал. Сейчас он показывает отличный футбол, но я вижу, что может гораздо больше".

В следующем туре миланский Интер сыграет гостевой матч против Специи.