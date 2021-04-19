Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча итальянского чемпионата.

В одном из центральных матчей 31-го тура итальянской Серии А Наполи на своем поле расписал мировую с миланским Интером. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте, когда Ханданович забрал мяч во вратарской, но ударился об ногу соперника, и выронил мяч в сетку собственных ворот. Затем на 55-й минуте подопечные Антонио Конте сравняли счет усилиями Эриксена, который здорово пробил в дальний угол.

Обзор матча:

Видео на YouTube:

Наполи — Интер 1:1

Голы: Ханданович, 36 (авт.) — Эриксен, 55



Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Бакайото, 90+1), Демме — Политано (Политано, 90+1), Зьелински (Эльмас, 88), Инсинье — Осимхен (Мертенс, 74).



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 83), Дармиан (Перишич, 68) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 75).



Предупреждения: Кулибали, Демме, Мертенс, Политано, Манолас — Дармиан, Хакими.