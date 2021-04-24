Италия

Французский голкипер заинтересовал миланский клуб.

Милан может приобрести голкипера Лилля Майка Меньяна.

По информации источника, "россонери" рассматривают 25-летнего француза в качестве замены Джанлуиджи Доннарумме, который может покинуть команду ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Меньян провёл 43 матча за Лилль и пропустил 35 мячей, отыграв 20 встреч на ноль.

Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро. В середине апреля руководство миланского клуба обозначило вариант с приобретением Меньяна как приоритетный.

Отметим, что после 33 туров Лилль лидирует в Лиге 1, опережая идущий следом ПСЖ на 1 очко.

Ранее сообщалось, что голкипером также интересуется лондонский Тоттенхэм.