Италия

Также футболисты согласились на сокращение зарплат.

Интер может официально оформить чемпионство, если в 34-м туре в субботу, 1 мая, обыграет Кротоне, а Аталанта в воскресенье, 2 мая, не выиграет у Сассуоло.

При этом в том, что "скудетто" в любом случае рано или поздно достанется "нерадзурри", не сомневается никто, и даже суеверный Антонио Конте уже набрался смелости и назвал завоевание титула свершившимся фактом. В Милан возвращается президент клуба Стивен Джан, чтобы принять участие в торжествах и награждении всех причастных к успеху.

При этом игроки клуба приняли решение отказаться от призовых за чемпионство, чтобы помочь клубу в непростой финансовой ситуации. Также исполнительному директору Интера Беппе Маротте удалось договориться с футболистами о сокращении зарплаты — сообщает сайт fcinter1908.it.

За пять туров до финиша Интер опережает Аталанту на 11 очков.