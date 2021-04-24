Миланский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека.
Руслан Малиновский, getty images
24 апреля 2021, 13:29
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в сферу интересов миланского Интера.
"Неррадзури" еще прошлым летом рассматривали трансфер украинца, но так и не сделал официального предложения.
По информации источника, на сегодняшний день Интер готов обсудить с Аталантой возможность покупки хавбека за 25 миллионов евро.
Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио полностью одобряет переход футболиста.
Transfermarkt оценивает 27-летнего украинца в 21 миллион евро, его контракт с Аталантой рассчитан до лета 2024 года.
После 32 туров Интер лидирует в Серии А и опережает идущий следом Милан на 10 очков.