Италия

Миланский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в сферу интересов миланского Интера.

"Неррадзури" еще прошлым летом рассматривали трансфер украинца, но так и не сделал официального предложения.

По информации источника, на сегодняшний день Интер готов обсудить с Аталантой возможность покупки хавбека за 25 миллионов евро.

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио полностью одобряет переход футболиста.

Transfermarkt оценивает 27-летнего украинца в 21 миллион евро, его контракт с Аталантой рассчитан до лета 2024 года.

После 32 туров Интер лидирует в Серии А и опережает идущий следом Милан на 10 очков.