Италия

Приоритетом будет Лига чемпионов.

Президент Интера Стивен Чжан рассказал о приоритетах команды на будущий сезон, и "скудетто" в нем нет.

Чжан сообщил Gazzetta dello Sport, что руководство клуба не будет требовать от Антонио Конте повторения успеха в Серии А в сезоне 2021/22.

По словам президента, перед следующим сезоном важно будет сохранить звезд и продолжить работу по усилению команды с таким расчетом, чтобы реально претендовать на победу в Лиге чемпионов.

Интер может официально оформить чемпионство по итогам 34-го тура, если обыграет Кротоне, а Аталанта не сможет выиграть у Сассуоло.

Ранее сообщалось, что игроки Интера отказались от призовых, положенных им за "скудетто"-2020/21.