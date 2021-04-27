Италия

Наставник миланского клуба высказался о поражении в принципиальном поединке итальянского чемпионата.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал крупное поражение от Лацио в матче 33 тура Серии А.

"Как часто бывает в таких играх, наш соперник лучше действовал в решающих эпизодах. В первом тайме мы сыграли лучше и имели шансы сравнять счет. Я ожидал большего от команды, потому что у нас есть качества, чтобы играть лучше, но после второго гола все стало сложнее.

Второй гол был крайне спорным, так как Лукас Лейва, казалось, сфолил на Чалханоглу, но судья сохранил свое первоначальное решение даже после просмотра его на VAR. Я, честно говоря, не понимаю, как это не было засчитано как фол.

Мы — сильная команда, и нам нужно быстро реагировать, потому что это болезненное поражение.

К сожалению, такие моменты, как с третьим голом случаются довольно часто в последнее время. Мы хорошо обороняемся, но все равно пропускаем. Мы знали, что нельзя позволять быстрым нападающим, таким как Иммобиле и Корреа, опережать нас, но некоторые наши меры предосторожности явно не сработали.

Мы должны завершить сезон на приятной ноте, чтобы он не стал разочарованием. Сейчас игроки так же разочарованы, как и я, потому что это был важный матч. Это не было ужасным выступлением, но нам нужно работать лучше", — сказал наставник "россонерри".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио — Милан (3:0).