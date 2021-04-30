Италия

Наставник миланского клуба в предвкушении триумфа в итальянском чемпионате.

Главный тренер Интера Антонио Конте высказался накануне матча 34-го тура Серии А с Кротоне.

"Парни знают, что завтра должен сделать Интер. Если мы сделаем не то, что нужно, нас ждет неприятный сюрприз.

Мы уважаем Кротоне и то, что они делают. Они будут мотивированы и захотят доказать, что заслуживают остаться в Серии А.

Наши соперники и мы можем чувствовать усталость, но мы близки к достижению чего-то исторического. Если кто-то устает, ему лучше сказать мне об этом и пойти на скамейку запасных", — сказал специалист.

Напомним, что "нерадзурри" могут выиграть чемпионат Италии уже в эти выходные, если обыграют Кротоне, а Аталанта не выиграет на выезде у Сассуоло.

Ранее сообщалось, что игроки Интера отказались от призовых за победу в чемпионате Италии.