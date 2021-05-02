Италия

Коуч прокомментировал завоевание скудетто.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал чемпионство клуба по итогам сезона-2020/21.

"Мы наслаждаемся большим прогрессом, благодаря которому стали чемпионами. У нас есть еще четыре игры, чтобы насладиться моментом. М сумели изменить свою игру в 2021 году. Чередовали различные ситуации во время матча, садились немного глубже, чтобы затем освободить место при передаче, или приглашали соперников на нашу половину поля, чтобы затем мы могли перейти в контратаку.

Команда действительно развивалась, научилась использовать разные подходы, чтобы быть непредсказуемым. Вы не всегда можете просто атаковать или всегда защищаться, секрет в том, чтобы знать, когда нужно поднажать. Вот где мы улучшились, читая игру и понимая эти моменты".

"Команда не может прессинговать 90 минут без перерыва. Противники в Италии изучают вас и находят способы нейтрализовать наши сильные стороны. Если вы терпеливы и ждете подходящего момента для удара, и имеете команду, которая находится в хорошей физической форме.

Посвящаю это чемпионство своим близким: жене, дочери, братьям. Я хочу поблагодарить Леле Ориали (прим. — помощник Конте), который очень важен для меня и оказал на меня наибольшее влияние на протяжении многих лет", — сказал Конте.

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