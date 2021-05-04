Специалиста сменит Жозе Моуриньо на посту тренера.
Паулу Фонсека, getty images
04 мая 2021, 19:10
Главный тренер Ромы Пауло Фонсека прокомментировал свой уход из клуба по окончанию сезона-2020/21.
"За два сезона мы пережили взлеты и падения, но я всегда отдавал все силы этому клубу и этому городу.
Хочу поблагодарить всех фанатов Ромы, людей, которые работают с нами, игроков, тех, кто поддерживал нас на этом пути за их постоянную поддержку".
Моуриньо в Роме: большой успех или продолжение падения
"У нас впереди еще несколько очень важных игр в этом сезоне, которые мы хотим выиграть, и мы сделаем все возможное для этого. Спасибо за все, Рим", — сказал Фонсека.
Напомним, Рома уже огласила Жозе Моуриньо новым тренером клуба, заключив с ним трехлетний контракт.