Италия

Специалиста сменит Жозе Моуриньо на посту тренера.

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека прокомментировал свой уход из клуба по окончанию сезона-2020/21.

"За два сезона мы пережили взлеты и падения, но я всегда отдавал все силы этому клубу и этому городу.

Хочу поблагодарить всех фанатов Ромы, людей, которые работают с нами, игроков, тех, кто поддерживал нас на этом пути за их постоянную поддержку".

Моуриньо в Роме: большой успех или продолжение падения

"У нас впереди еще несколько очень важных игр в этом сезоне, которые мы хотим выиграть, и мы сделаем все возможное для этого. Спасибо за все, Рим", — сказал Фонсека.

Напомним, Рома уже огласила Жозе Моуриньо новым тренером клуба, заключив с ним трехлетний контракт.